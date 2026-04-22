Smart Concept #2 debutto a Pechino La mobilità urbana del futuro prende forma – FOTO

A Pechino è stato presentato il nuovo modello Smart Concept #2, che rappresenta un passo avanti nella mobilità urbana. L'auto ha fatto il suo debutto ufficiale con una serie di immagini che ne mostrano il design e le caratteristiche. La presentazione si è svolta in una delle principali città cinesi, dove il veicolo è stato mostrato in diverse angolazioni. La casa automobilistica ha annunciato che il modello sarà disponibile nel mercato internazionale in futuro.

‹ › 1 4 Smart Concept #2. ‹ › 2 4 Smart Concept #2. ‹ › 3 4 Smart Concept #2. ‹ › 4 4 Smart Concept #2. Al Global Brand Event di Pechino, smart svela al mondo la Concept #2, prototipo che anticipa l’ erede spirituale della storica ForTwo, la citycar a due posti divenuta negli anni la regina delle strade capitoline. Questa nuova interpretazione della mobilità elettrica “formato mignon” è nata interamente dalla matita del Mercedes-Benz Global Design Team: ne risulta una silhouette pura e compatta, esaltata da volumi generosi e da una ricercata livrea bicolore in bianco opaco e oro, arricchita da interni in pelle e dettagli tecnologici che affiorano da superfici traslucide.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Smart Concept #2, debutto a Pechino. La mobilità urbana del futuro prende forma – FOTO Notizie correlate smart riscopre la sua icona urbana, ecco i primi sketch della Concept #2(Adnkronos) – smart torna alle proprie origini e rilancia uno dei simboli più riconoscibili della mobilità cittadina europea. Concept #2, ecco il primo disegno della futura Smart #2 elettrica a due posti – FOTO‹ › 1 / 5 smart concept #2 ‹ › 2 / 5 smart concept #2 ‹ › 3 / 5 smart concept #2 ‹ › 4 / 5 smart concept #2 ‹ › 5 / 5 smart concept #2 Smart anticipa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Smart Concept #2, il debutto è sempre più vicino | FP - News - Auto; Concept #2, ecco il primo disegno della futura Smart #2 elettrica a due posti – FOTO; Il ritorno del mito che ha rivoluzionato le citycar: sarà elettrica e a due posti; Smart Concept #2 svelata: ecco come sarà la nuova due posti elettrica. smart svela il design della Concept #2Fedele alla propria tradizione di innovazione nella mobilità urbana, smart presenta i primi bozzetti ufficiali e i primi dettagli della ... motorinolimits.com Smart Concept #2, il debutto si avvicinaLa presentazione della nuova Smart Concept #2 avverrà al Salone dell'Auto di Pechino insieme alla berlina elettrica #6 ... formulapassion.it Smart Concept #2, lo spirito della Fortwo rivive nello stile e nelle proporzioni. La mitica due posti è pronta a tornare protagonista - facebook.com facebook smart svela il design della Concept #2 #smart #concept #concept2 x.com