Tiraboschi a Bergamo nuovi spazi all’ex mercato Ora il progetto per la corsa ai fondi

A Bergamo, l’amministrazione comunale ha avviato i lavori di ristrutturazione di nuovi spazi all’interno dell’ex mercato, situato vicino alla biblioteca. L’intervento prevede anche il restauro del secondo porticato della struttura, con l’obiettivo di riqualificare l’area e promuovere un progetto che mira a ottenere fondi pubblici. La fase attuale riguarda la definizione del progetto e la presentazione delle candidature per i finanziamenti necessari.

IL PROGETTO. Il Comune di Bergamo punta a restaurare anche il secondo porticato della struttura della biblioteca. Un intervento da 1,9 milioni. L’assessore Rota: partecipiamo ad un bando regionale. È tecnicamente nell’allegato «A» del Piano delle opere pubbliche, lista dei «desideri» realizzabili solo con l’arrivo di risorse extra. Parliamo del secondo padiglione dell’ex mercato ortofrutticolo di via San Giorgio che il Comune ha candidato ad un bando di Regione Lombardia, con l’obiettivo di ottenere un finanziamento utile al suo restauro, ricavando nuovi spazi da destinare alla biblioteca Tiraboschi che le è dirimpettaia. La precedente...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tiraboschi a Bergamo, nuovi spazi all’ex mercato. Ora il progetto per la corsa ai fondi Notizie correlate Leggi anche: Piano Investimenti: nuovi fondi in arrivo per servizi, sicurezza e spazi pubblici Nuovi fondi per il progetto MinuterieFinanziato dalla Fondazione Prosolidar per oltre 16mila euro il progetto Minuterie presentato dall’associazione Donne Insieme sul bando 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Resistenti: Il contributo femminile alla Liberazione; Una pila di libri; Oggi a Bergamo e provincia: convegni universitari, cultura, scienza e musica; Officine diffuse della Cultura. Tiraboschi a Bergamo, nuovi spazi all’ex mercato. Ora il progetto per la corsa ai fondiIl Comune di Bergamo punta a restaurare anche il secondo porticato della struttura della biblioteca. Un intervento da 1,9 milioni. L’assessore Rota: partecipiamo ad un bando regionale. ecodibergamo.it Omicidio di via Tiraboschi a Bergamo, chiesto l'ergastoloPer l’accusa si è trattato di un omicidio premeditato, portato a termine per futili motivi. Premeditato perché l’imputato aveva acquistato l’arma del delitto, un coltello da cucina, poche ore prima di ... ecodibergamo.it Tiraboschi a Bergamo, nuovi spazi all’ex mercato. Ora il progetto per la corsa ai fondi - facebook.com facebook Tiraboschi a Bergamo, nuovi spazi all’ex mercato. Ora il progetto per la corsa ai fondi x.com