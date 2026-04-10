Napoli il nuovo rifugio per le famiglie | nasce la Casa Ronald McDonald

A Napoli sta per essere inaugurata una struttura dedicata alle famiglie di bambini ricoverati presso il reparto di pediatria. Si tratta di una Casa Ronald McDonald, un nuovo spazio pensato per offrire supporto e conforto a chi si trova lontano da casa per motivi di salute. La realizzazione di questa struttura si inserisce in un progetto di assistenza che coinvolge il settore sanitario e il sociale, con l’obiettivo di facilitare l’esperienza di famiglie e pazienti.

Un nuovo pilastro di accoglienza per la pediatria d’eccellenza del Mezzogiorno sta per sorgere nel cuore di Napoli. Il Policlinico Federico II ospiterà infatti la prima Casa Ronald McDonald del Sud Italia, una struttura pensata per offrire un rifugio gratuito ai genitori dei piccoli pazienti ricoverati, permettendo loro di restare vicini ai figli durante i delicati percorsi terapeutici. L’iniziativa, che vede il Policlinico Federico II come sede logistica già individuata per gli spazi necessari, mira a trasformare l’esperienza dell’ospedalizzazione. Non si tratterà solo di un luogo dove dormire, ma di uno spazio progettato per offrire comfort e supporto psicologico ai familiari e agli accompagnatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il nuovo rifugio per le famiglie: nasce la Casa Ronald McDonald La staffetta della Placentia Half Marathon a sostegno di Casa Ronald McDonaldLa staffetta è aperta ad aziende, associazioni e gruppi del territorio piacentino. Il papà che ha trasformato l'esperienza col figlio in un rifugio per le famiglie: apre a Milano "Casa dei Germogli"A Milano ha aperto un nuovo centro dedicato al supporto delle famiglie e dell'età evolutiva. Napoli, al Policlinico Federico II la prima Casa Ronald McDonald del Sud ItaliaNascerà a Napoli la prima Casa Ronald McDonald del Sud Italia. Una struttura che offrirà ospitalità gratuita ai genitori dei ... msn.com Nasce a Napoli la prima Casa Ronald McDonald del Sud ItaliaUn progetto che punta a segnare una svolta nell'accoglienza delle famiglie dei bambini in cura nel Mezzogiorno. (ANSA) ... ansa.it