Dal balcone alla libertà | Simba il cane salvato dall’isolamento

Un cane che ha trascorso anni in isolamento totale è stato recentemente salvato e trasferito dalla sua casa all'esterno. La sua storia è stata raccontata attraverso un video in cui si vede il momento del salvataggio e il percorso verso la libertà. Per adottarlo in Piemonte, sono stati indicati alcuni requisiti specifici, tra cui una valutazione delle condizioni di vita e un percorso di inserimento adeguato.

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? Punti chiave Come ha fatto Simba a sopravvivere anni di isolamento totale?. Quali sono i requisiti specifici richiesti per adottarlo in Piemonte?. Perché questo cane non può convivere con altri esemplari simili?. Come hanno fatto i volontari a scoprire il maltrattamento silenzioso?.? In Breve Associazione La Quercia Rossa di Oglianico ha gestito il salvataggio del cane.. Simba ha tre anni ed è un incrocio tra pastore tedesco e border collie.. Adozione limitata al territorio piemontese con contatti via WhatsApp al numero 3281108102.. Il cane non è adatto alla convivenza con altri esemplari a causa dell'isolamento.. Lunedì 11 maggio 2026, Simba, un incrocio tra pastore tedesco e border collie di circa 25 chili, attende una nuova famiglia in una pensione dopo essere stato salvato dalla solitudine nella provincia di Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal balcone alla libertà: Simba, il cane salvato dall’isolamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Flash, il cane salvato dall'isolamento, nella sua nuova casaIl cane Flash, salvato dai volontari di Lav Bergamo dopo un lungo periodo di isolamento, nella sua nuova casa. Fiamme a Catanzaro: fuga di gas, uomo ustionato e salvato dal balcone.Catanzaro – Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un’abitazione situata in Viale Isonzo a Catanzaro.