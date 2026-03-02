Flash il cane salvato dall' isolamento nella sua nuova casa

Flash, il cane portato via dall'isolamento dai volontari di Lav Bergamo, ha trovato una nuova casa. Dopo settimane di cure e assistenza, ora si trova in un ambiente diverso, lontano dal suo passato. I volontari hanno annunciato il suo trasferimento, sottolineando il suo salvataggio e il trasferimento in una nuova famiglia.

Il cane Flash, salvato dai volontari di Lav Bergamo dopo un lungo periodo di isolamento, nella sua nuova casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Flash, il cane salvato dall'isolamento, nella sua nuova casa Leggi anche: Isolato e chiuso in un recinto: i volontari Lav trovano una nuova famiglia al cane Flash Inferno di fuoco nella notte. Nessun ferito, salvato un canedi Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Notte di paura in Via Borro della Madonna a San Giovanni. LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Approfondimenti e contenuti su Flash. Discussioni sull' argomento Cane precipitato in una scarpata salvato dai Vigili del Fuoco dopo quattro giorni; Incendio notturno a Le Castella: due feriti e un cane salvato dai soccorritori. Isolato e chiuso in un recinto: i volontari Lav trovano una nuova famiglia al cane FlashGli esponenti dell’associazione ambientalista hanno raccolto una consistente documentazione sulla vicenda, compresi riscontri fotografici, frutto di un appostamento di due giorni ... ilgiorno.it Salvato da una vita d'isolamento: la storia di rinascita del cane FlashFlash era costretto a vivere rinchiuso in un recinto dal quale non usciva mai. Ora grazie allo Sportello LAV contro i maltrattamenti sugli animali di Bergamo, è stato adottato da una famiglia che può ... lav.it Cronaca - Serravalle P.se (Pt): flash mob del Pd per protestare contro i problemi legati alla palestra di Casalguidi. - facebook.com facebook FLASH | Media, Khamenei è morto #ANSA x.com