Fiamme a Catanzaro | fuga di gas uomo ustionato e salvato dal balcone

Un incendio scoppiato in un appartamento di Viale Isonzo a Catanzaro ha causato ustioni a un uomo, che si è salvato saltando dal balcone. Le fiamme sono partite a causa di una fuga di gas, che ha alimentato il rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto anche i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’uomo ferito. La causa dell’incidente resta da chiarire.

Un incendio divampato in un'abitazione di Viale Isonzo a Catanzaro ha provocato ustioni al proprietario. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente per domare le fiamme, che hanno interessato la cucina a causa di una fuga di gas. La moglie e la figlia dell'uomo sono rimaste illese. L'allarme è scattato intorno alle ore 18:00 di oggi, sabato 21 febbraio 2026, in un condominio situato al numero 222 di Viale Isonzo. Una sfiammata improvvisa, originata da una perdita di gas nell'impianto della cucina, ha innescato un incendio che ha rapidamente interessato l'appartamento al quinto piano.