Campionato nazionale di pasticceria alberghieri 2026 iscrizioni entro il 15 aprile | gara a Catania dal 25 al 27 maggio

È stato annunciato l’8° Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia, organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto professionale “Karol Wojtyla” di Catania. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile e la gara si svolgerà dal 25 al 27 maggio a Catania. La competizione coinvolge studenti di istituti alberghieri di tutta Italia.

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con l’Istituto professionale “Karol Wojtyla” di Catania, organizza l’8° Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia. L’evento si svolgerà a Catania nelle giornate del 25, 26 e 27 maggio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Campionato nazionale Pasticceria Istituti alberghieri 2026: bando per l’organizzazione. Fondi fino a 25.000 euro, candidature entro il 28 marzoIl Ministero offre 25mila euro ad un istituto alberghiero per organizzare il Campionato nazionale di pasticceria. Iscrizioni 2026/27, per le attività alternative alla religione si compila il modulo C dal 25 maggio al 30 giugnoC’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per inoltrare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 20262027. Temi più discussi: La vendetta della Lombardia: vince il concorso dedicato alla pastiera napoletana; Crostate per tutti i gusti: impara i segreti dei professionisti; Giuseppe Molinaro è il Campione Italiano di Pasticceria 2026; De Bruyne sempre più napoletano, una pastiera per il campione belga. Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri: la Sicilia batte tuttiIl primo premio è stato assegnato all'Ipsseoa Karol Wojtyla di Catania, rappresentato da Aurora Gambuzza e Awa Thiaw Dieng, con il dessert Ecstasy. Il dolce - si legge in una nota - si è distinto ... ilsole24ore.com Cagliari, al campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri vince la SiciliaLa Sicilia è la vincitrice del campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d'Italia, organizzato a Cagliari dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e ... unionesarda.it GAMBARIE MANDA IN PLAY IL CAMPIONATO NAZIONALE SLALOM Iscrizioni aperte per la prima tappa del tricolore cadetto 2026. Questa gara organizzata dallo scuderia “Piloti per Passione” si è guadagnata negli anni consensi dei piloti e relazioni positive facebook