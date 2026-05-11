Dal 14 al 27 maggio | eat music fest al department 184
Dal 14 al 27 maggio, il Department 184 ospita l'Eat Music Fest, un evento che unisce musica e cibo. La manifestazione si svolge dal 14 al 17 maggio e prevede spazi sia all’interno che all’esterno, offrendo ai visitatori un’esperienza di intrattenimento e gastronomia. Durante queste giornate, si alterneranno performance musicali e postazioni dedicate al cibo, creando un’atmosfera vivace e varia.
Eat Music Fest arriva al Department 184 dal 14 al 17 maggio per trasformare le tue giornate in un’esperienza tra cibo e musica in spazi indoor ed outdoor. 4 giornate, vari food corner, cocktail bar, dj set e un’atmosfera che cresce ora dopo ora.Programma:Giovedì 14 maggio? 19:00 – 00:00Venerdì.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
I Casinò Royale al Men/Go Music Fest. Il 16 luglio grande serata al PratoContinuano gli annunci di Men/Go Music Fest, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: nella serata di giovedì 16 luglio, dopo l’annuncio di pochi...
Ponte al Pino chiude al traffico delle auto per oltre tre mesi: stop dal 25 maggio al 14 settembreFirenze, 30 aprile 2026 – Ponte al Pino chiude al transito delle auto dal 25 maggio al 14 settembre.
Argomenti più discussi: Concerti da vedere a Bologna nel 2026-2027; Eventi segnalati dai Comuni; Deerhoof, Cardinals e Geordie Greep in concerto al Lars Rock Fest 2026; Fine settimana con la Musica: dall'8 al 10 maggio.
Dal 14 al 18 maggio il Festival Biblico attraversa la ????????? ?? ??????? con oltre 20 appuntamenti tra incontri, spettacoli, musica e percorsi di riflessione. Un programma diffuso che mette al centro il tema ?? ?????? ??? ??????, per esplorar facebook
?La Regione Puglia partecipa con uno stand a #GreenFair – Agorà delle Energie Rinnovabili, prima fiera sul tema a Bari dal 14 al 16 maggio 2026 in Fiera del Levante. ?Le politiche attive sull’intelligenza energetica pugliese pr2127.regione.puglia.it #prpu x.com
Concerti e musica dal vivo a Bologna: i consigli della settimana! (Dal 4 Maggio al 10 Maggio) reddit
Dal 14 al 27 maggio: eat music fest al department 184Eat Music Fest arriva al Department 184 dal 14 al 17 maggio per trasformare le tue giornate in un’esperienza tra cibo e musica in spazi indoor ed outdoor. 4 giornate, vari food corner, cocktail bar, d ... milanotoday.it