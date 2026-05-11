Dal 14 al 27 maggio | eat music fest al department 184

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 al 27 maggio, il Department 184 ospita l'Eat Music Fest, un evento che unisce musica e cibo. La manifestazione si svolge dal 14 al 17 maggio e prevede spazi sia all’interno che all’esterno, offrendo ai visitatori un’esperienza di intrattenimento e gastronomia. Durante queste giornate, si alterneranno performance musicali e postazioni dedicate al cibo, creando un’atmosfera vivace e varia.

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Eat Music Fest arriva al Department 184 dal 14 al 17 maggio per trasformare le tue giornate in un’esperienza tra cibo e musica in spazi indoor ed outdoor. 4 giornate, vari food corner, cocktail bar, dj set e un’atmosfera che cresce ora dopo ora.Programma:Giovedì 14 maggio? 19:00 – 00:00Venerdì.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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