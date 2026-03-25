Il MenGo Music Fest si svolge ad Arezzo dal 14 al 18 luglio. Giovedì 16 luglio si terrà una serata al Prato, con la partecipazione dei Casinò Royale, annunciati recentemente dopo l'esibizione di Ditonellapiaga. La manifestazione prevede vari concerti e si svolge nel centro storico della città.

Continuano gli annunci di MenGo Music Fest, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: nella serata di giovedì 16 luglio, dopo l’annuncio di pochi giorni fa di Ditonellapiaga, arrivano i Casinò Royale. La band si aggiunge agli ospiti già annunciati per sabato 11 luglio, coi Subosonica previsti per la preview del festival, a Motta, che inaugurerà il festival martedì 14 luglio, alla già citata Ditonellapiaga giovedì 16 luglio, agli act delle due serate conclusive, venerdì 17 luglio con gli Shame e 2manydjs DJset, sabato 18 luglio con i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd Live e Idles DJset. A trent’anni dall’uscita di “Sempre più vicini” e dal tour che portò alla registrazione del live 1996 Adesso!, i Casino Royale tornano a confrontarsi con uno dei momenti più significativi della loro storia musicale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - I Casinò Royale al Men/Go Music Fest. Il 16 luglio grande serata al Prato

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