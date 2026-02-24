apple inizia a testare la crittografia end to end per rcs apple to android

Apple ha avviato i test sulla crittografia end-to-end per le chat RCS tra i dispositivi Android e iPhone, cercando di migliorare la sicurezza delle conversazioni. La funzione, ancora in fase beta, mira a proteggere i messaggi di utenti di diverse piattaforme, anche se non è ancora disponibile per tutti. La mossa dimostra la volontà di Apple di rafforzare la privacy nelle comunicazioni tra sistemi diversi. La sperimentazione continua con attenzione ai dettagli tecnici.

questo testo analizza lo stato della cifratura end-to-end delle chat rcs tra iphone e android, evidenziando l'impegno di apple e le condizioni di attuazione della funzione in beta. vengono riassunti i riferimenti ufficiali, le modalità di test e i limiti attuali relativi a dispositivi e operatori. criptazione end-to-end delle chat rcs tra iphone e android: stato attuale e prospettive. « dopo aver esteso il supporto rcs con iOS 18 nel settembre 2024, apple aveva promesso che le chat rcs tra android e iphone sarebbero state completamente criptate »; a poco meno di un anno e mezzo di distanza, l'azienda sta concretizzando tale promessa.

Apple testa la cifratura end-to-end rcs su iphone senza supporto androidApple ha avviato un test sulla cifratura end-to-end dei messaggi RCS, causando sorpresa tra gli utenti iPhone.

RCS criptato su iPhone: Apple avanza con la sicurezza, ma Android resta escluso dalla protezione end-to-end.Apple ha deciso di rafforzare la sicurezza delle comunicazioni su iPhone, ma Android rimane ancora escluso dalla crittografia end-to-end.

