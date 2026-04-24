A Napoli 200 agenti di Polizia Locale in più da giugno ok anche a 40 promozioni
A Napoli sono stati assunti 200 nuovi agenti di Polizia Locale a partire da giugno. Contestualmente è stato approvato un bando per 40 promozioni a Istruttore Direttivo di Polizia Municipale.
Assunti 200 nuovi agenti di Polizia Locale a Napoli da giugno. Al via il bando per 40 promozioni ad Istruttore Direttivo di Polizia Municipale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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