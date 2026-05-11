Dai green screen ai Led Wall | come i set virtuali cambiano il volto del cinema e non solo

Recentemente, il cinema ha visto un’evoluzione con l’introduzione di tecnologie come i green screen e i Led Wall, strumenti che consentono di creare ambientazioni virtuali in modo più rapido e flessibile. Questi set virtuali permettono agli attori di recitare in ambienti digitali e modificabili in tempo reale, mentre i registi possono pianificare e adattare le riprese con maggiore precisione. La diffusione di queste tecnologie sta modificando le modalità di produzione cinematografica e il lavoro di chi si occupa delle riprese.

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È stata scritta di recente una nuova pagina della storia del cinema con l’avvento di una nuova tecnologia che supporta gli attori nell’ immedesimazione, ma soprattutto ridefinisce il lavoro di chi effettua le riprese. È in particolare il passaggio dal green screen al Led Wall ad apportare un mutamento significativo sul grande schermo. I pro e i contro dello schermo verde Per decenni il green screen è stato considerato una soluzione ottimale per abbattere i costi di produzione di alcune pellicole. Pensiamo che grazie ad esso sono state risparmiate trasferte anche molto costose verso luoghi lontani. L’utilizzo di un pannello verde, alle spalle dell’attore, permette in fase di post-produzione di sostituire quel colore con qualsiasi altra immagine desiderata.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Dai green screen ai Led Wall: come i set virtuali cambiano il volto del cinema e non solo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vizrt AI Keyer kills the green screen and creates virtual scenes in any environmentCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE The Vizrt AI Keyer maximizes engagement and expands possibilities with virtual scenes anywhere, advancing... Artemis, le false immagini del fantomatico backstage e il green screenDiverse condivisioni Facebook riportano una immagine che dovrebbe mostrare il backstage della missione Artemis II con gli astronauti che...