Artemis le false immagini del fantomatico backstage e il green screen

Su Facebook circola un’immagine che si presenta come un’istantanea del backstage di un evento molto atteso, ma in realtà si tratta di una scena creata con effetti di green screen. La foto, condivisa da vari utenti, mostra un ambiente apparentemente reale, ma non corrisponde a un luogo effettivamente utilizzato durante le riprese o l’allestimento. La diffusione di questa immagine ha generato confusione tra chi aspetta aggiornamenti ufficiali.

Diverse condivisioni Facebook riportano una immagine che dovrebbe mostrare il backstage della missione Artemis II con gli astronauti che reciterebbero sospesi a dei cavi con un telo verde alle spalle, utilizzato generalmente per la tecnica del green screen, che sarebbe servito a inserire nello sfondo l’ambiente interno della capsula Orion, che ha trasportato l’equipaggio. Ma secondo questa narrazione si tratterebbe di un complotto volto a simulare il viaggio sulla Luna. Per chi ha fretta. Circola una immagine dove si vedono gli astronauti della Artemis II in uno studio cinematografico.. La foto presenta evidenti segni di manipolazione, come confermato anche usando dei detector AI.🔗 Leggi su Open.online

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