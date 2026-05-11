Dai dilettanti all’Europa | è impresa Como Fabregas entra nella storia Lampo di Douvikas e Verona steso | Ora proviamo a volare più in alto
Il Como ha ottenuto la qualificazione all’Europa battendo il Verona con un risultato di 1-0 in una partita difficile e combattuta. La rete decisiva è arrivata da Douvikas, che ha segnato con una conclusione di potenza, portando il suo totale a pari merito con Thuram nella classifica dei marcatori. La vittoria permette alla squadra di fare un passo importante in questa stagione, dopo aver superato una fase complicata contro un avversario ben organizzato.
Il Como conquista il pass per l’ Europa battendo il Verona per 1-0, dopo una partita molto difficile e complicata, risolta da un gol di potenza di Douvikas che affianca Thuram in classifica marcatori. Le due prossime partite con Parma e Cremonese, oltre ai risultati delle altre avversarie, determineranno in quale coppa europea giocheranno i lariani giocheranno. "Ora proviamo a vedere se riusciamo a volare più in alto", le parole del tecnco. I veneti hanno dimostrato di non valere la retrocessione giocando con coraggio: il Var ha annullato una rete e due rigori. Il matc, dopo due azioni insidiose del’Hellas, prosegue con i canoni previsti: Como sempre in possesso palla e tutto il Verona dietro la linea della palla a difendere la porta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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