Dai dilettanti all’Europa | è impresa Como Fabregas entra nella storia Lampo di Douvikas e Verona steso | Ora proviamo a volare più in alto

Il Como ha ottenuto la qualificazione all’Europa battendo il Verona con un risultato di 1-0 in una partita difficile e combattuta. La rete decisiva è arrivata da Douvikas, che ha segnato con una conclusione di potenza, portando il suo totale a pari merito con Thuram nella classifica dei marcatori. La vittoria permette alla squadra di fare un passo importante in questa stagione, dopo aver superato una fase complicata contro un avversario ben organizzato.

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