Pagelle Verona Como | Douvikas scrive la storia e non smette di segnare Fabregas completa il sogno Europa VOTI

Da calcionews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Verona e Como, Douvikas ha segnato il suo secondo gol consecutivo, contribuendo a scrivere un nuovo record personale. Fabregas ha siglato il gol decisivo che ha permesso alla squadra di ottenere la qualificazione europea. I voti ai protagonisti del match sono stati assegnati in base alle loro prestazioni, con giudizi puntuali sui singoli. La partita si è disputata nella 36ª giornata di campionato.

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