Spirit of Ireland | tre giorni di concerti danze e spettacoli allo Spirit de Milan

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, lo Spirit de Milan ospita l’evento Spirit of Ireland, un festival che propone tre giorni di concerti, danze e spettacoli dedicati alla cultura irlandese. L’evento si svolge presso lo Spirit de Milan, situato in via Bovisasca 59, e richiama appassionati di musica e tradizioni provenienti dalla comunità locale e non solo.

Il San Patrizio più irlandese di Milano torna da venerdì 13 a domenica 15 marzo allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – Milano). Inserito nel calendario della Ireland Week promossa da Turismo Irlandese che in questi giorni tinge di verde tutta la città, giunto all'ottava edzione " Spirit of Ireland" è l'appuntamento più atteso dagli amanti dell'isola di smeraldo e delle sue tradizioni. Il programma. Per tre giorni il locale di via Bovisasca ospiterà un ricco programma dedicato alla cultura irlandese: concerti, workshop di danze tradizionali, sessioni musicali, spettacoli dell’Accademia di ballo Gens d’Ys e lezioni di primi passi aperte a tutti, pensate sia per gli appassionati sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa tradizione, prodotti e piatti tipici, salmone e ostriche in arrivo direttamente dall’Irlanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

