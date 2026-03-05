Votes for Women! Dai libri al calcio dagli spettacoli ai laboratori per celebrare l’8 marzo
In occasione dell’8 marzo, Santarcangelo organizza la decima edizione della rassegna “Votes for Women!” che prevede una settimana di eventi tra spettacoli, laboratori, incontri culturali e iniziative istituzionali. La manifestazione include attività legate alla letteratura, al calcio, agli spettacoli e ai laboratori per celebrare la Giornata internazionale della donna, con l’obiettivo di riflettere sulla parità di genere.
In occasione della Giornata internazionale della donna, Santarcangelo celebra l'8 marzo con la decima edizione della rassegna "Votes for Women!": una settimana di eventi tra spettacoli, laboratori, incontri culturali e iniziative istituzionali per riflettere sulla parità di genere, ricordare figure femminili simbolo e promuovere la lotta contro la violenza sulle donne. Il calendario inizia giovedì 5 marzo con un laboratorio diffuso di pratiche gentili. L'appuntamento è alle 15 alla Casa della Comunità (via Pedrignone 3) dove si terrà l'incontro "La gentilezza che protegge".
Votes for Women 2026: eventi per l’8 marzo a SantarcangeloLa decisione di intitolare l’area verde in ricordo di una delle donne simbolo per la lotta alla mafia – nata nell’ambito del progetto dell’Amministrazione ... chiamamicitta.it
Votes for Women 2026: eventi per l’8 marzo a Santarcangelo Anche per il 2026 l’Amministrazione comunale si prepara a celebrare la Giornata internazionale della donna con la decima edizione della rassegna “Votes for Women!”, che mette in calendario spet - facebook.com facebook