Prezzo benzina | le novità full hybrid per risparmiare

Le nuove auto ibride full hybrid promettono di ridurre i consumi di carburante, consentendo di viaggiare con meno spese. Questi veicoli combinano un motore a combustione interna con un motore elettrico, permettendo di utilizzare l’energia in modo più efficiente. La tecnologia si sta diffondendo tra le case automobilistiche, offrendo ai consumatori una soluzione più economica rispetto alle auto tradizionali. La presenza di modelli ibridi è aumentata nel mercato automobilistico attuale.

A caccia dell’auto più versatile, con zero limitazioni di autonomia e che consumi di meno. C’è la logica delle domande semplici ogni qual volta si cerca una vettura che sia adeguata ad un utilizzo familiare e non solo urbano, ma anche con costi di esercizio sostenibili. L’aumento dei carburanti, ancora più sensibile per il gasolio, sembra spianare la strada alle soluzioni che facciano della benzina l’utilizzo più efficiente. Se le auto ibride in Italia a marzo hanno segnato una crescita di 4,8 punti percentuali fino al 50,2%, ovvero il 51,3% nel 1° trimestre 2026, il cavallo su cui puntare per il futuro prossimo è quello delle full hybrid, ancora al 14,8% del totale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Dedicato agli 'esperti' secondo cui Trump avrebbe fatto TACO per il rialzo del prezzo dei carburanti. La benzina, in rapporto ai salari, rimane ancora relativamente economica negli USA. Il prezzo di un gallone di benzina, espresso in dollari 2026 equivale a circ x.com