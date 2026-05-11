Negli ultimi mesi, le candele profumate sono diventate un elemento centrale per chi desidera creare atmosfere estive e rilassanti. Sempre più persone scelgono di integrare queste candele nelle proprie case, puntando su fragranze che richiamano le vacanze e i momenti di relax. La tendenza si diffonde anche sui social, dove i contenuti dedicati a queste atmosfere trovano grande seguito. Il fenomeno si manifesta come un modo per personalizzare gli ambienti durante la stagione calda.

Candele profumate e summer vibes. Il trend che piace alle clean girl diventa must have di stagione. Le candele profumate non sono più soltanto un dettaglio d’arredo. Negli ultimi mesi sono diventate una vera ossessione estetica e sensoriale, protagoniste delle case delle celebrity così come dei video delle cosiddette clean girl che dominano Instagram e TikTok. Tra scaffali minimalisti, tavolini in lino naturale e rituali di self care condivisi online, le fragranze per la casa si trasformano in un elemento capace di raccontare stile, atmosfera e personalità. Con l’arrivo dell’estate, il trend si sposta verso profumi più luminosi, freschi e avvolgenti, pensati per evocare giornate al mare, terrazze assolate e serate lente da vivere con le finestre aperte.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Da TikTok ai salotti minimal: il boom delle candele estive

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