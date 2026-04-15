Da Elvis a Cobain 40 anni che hanno cambiato il mondo | alla Fabbrica delle Candele il rock racconta la sua storia

Da Elvis Presley a Kurt Cobain, sono passati quarant'anni che hanno segnato profondamente la scena musicale e culturale. Alla Fabbrica delle Candele, un’esposizione ripercorre la storia del rock, con oggetti, fotografie e testimonianze di artisti che hanno lasciato un segno indelebile. La mostra si propone di raccontare come questa musica abbia rappresentato e influenzato diverse epoche, riflettendo i cambiamenti sociali e culturali del tempo.

C’è una storia che non smette di tornare. E quando riemerge, non lo fa mai uguale a prima. Cambia forma, cambia voce, ma conserva intatta la sua necessità: raccontare il tempo attraverso la musica. Nasce da questa intuizione “La Storia del Rock”, progetto ideato circa dieci anni fa da Marco.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate I volti che hanno cambiato il mondo. L’esempio delle donne sui manifestiMusica, arte, teatro e narrazione per raccontare le donne, per valorizzarne il ruolo nella società e promuovere una cultura diffusa di rispetto,... Un ponte tra Gianni Rodari e Italo Calvino: alla Fabbrica delle Candele il Festival In–VisibileTorna per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di dedicare... Altri aggiornamenti Da Elvis e Kurt Cobain: all'asta i cimeli della cultura popChitarre, abiti ed auto appartenuti a celebrità di musica e spettacolo tra i circa 300 oggetti delle due collezioni che saranno messe all'asta l'11 novembre a Los Angeles e il 2 dicembre a New York La ... it.euronews.com L'asta delle leggende: da Eric Clapton a Elvis e Kurt CobainNew York, 16 nov. (askanews) - Ci sono la chitarra di Eric Clapton, le scalette scritte a mano da Kurt Cobain, la giacca Versace di Whitney Houston. Sono solo alcuni dei cimeli musicali che vanno ... notizie.tiscali.it