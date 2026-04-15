Il Consiglio comunale dei ragazzi di Terranuova ha partecipato al Raduno nazionale svoltosi a Inveruno. La presenza di studenti e rappresentanti delle diverse realtà locali ha segnato l’evento, che si è svolto nel fine settimana. L’iniziativa ha coinvolto numerose scuole da tutta Italia, offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di confrontarsi e condividere esperienze. Tra le scuole presenti, anche l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Terranuova.

Arezzo, 15 aprile 2026 – C’era anche l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Terranuova Bracciolini tra i protagonisti del terzo Raduno nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi, svoltosi nel pomeriggio di martedì 14 aprile presso la scuola media “Alessandro Volta” di Inveruno, in provincia di Milano. Un appuntamento di rilievo che ha riunito delegazioni provenienti da otto regioni italiane e che si è aperto ufficialmente con la cerimonia al Teatro Brera. In quella occasione, alla presenza di rappresentanti istituzionali locali, regionali e nazionali, è stato ribadito il valore civico e formativo di un’esperienza che mira ad avvicinare i più giovani alla partecipazione democratica e alla vita delle istituzioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova: il Consiglio comunale dei ragazzi protagonista al Raduno nazionale di Inveruno

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