Dalla regione Umbria 18 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali

La Regione Umbria ha approvato un piano di interventi per le strade provinciali, destinando 18 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Con questa decisione, vengono assegnate risorse specifiche per la manutenzione della rete stradale gestita dalle Province. La delibera riguarda l'intero importo stanziato e il periodo di riferimento, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o i progetti previsti.

Le risorse consentiranno la programmazione triennale dei lavori sulle infrastrutture di Perugia e Terni e saranno ripartiti sulla base della quota chilometrica stradale Prende il via il nuovo Piano strade regionale. Con uno stanziamento di 18 milioni di euro la Regione Umbria ha deliberato l'erogazione di risorse finanziarie per il triennio 2026-2028, destinato alla gestione della rete stradale gestita dalle Province. Nel dettaglio, il piano prevede fondi da ripartire tra le due province umbre in base alla quantità chilometrica di strade, finalizzati a gestire la manutenzione ordinaria della viabilità regionale. Il percorso è iniziato... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, bando da 1,9 milioni per la zona centro-nordAccordo quadro annuale finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza della viabilità secondaria.

Primo piano strade regionale, l'Umbria stanzia 18 milioniUna data storica per la viabilità della regione perché oggi prende il via il primo Piano strade regionale con lo stanziamento annuale delle risorse necessarie alla manutenzione ordinaria delle strade ... ansa.it

Primo piano strade regionale: l’Umbria stanzia 18 milioni di euro per la viabilità gestita dalle provinceUna data storica per la viabilità della regione - afferma la presidente Stefania Proietti - perché oggi prende ... orvietosi.it

