Viabilità la Regione stanzia 18 milioni di euro per la manutenzione delle strade gestite dalle Province

La Regione Umbria ha approvato un piano di interventi sulla viabilità, destinando 18 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Le risorse sono destinate alla manutenzione delle strade gestite dalle Province e fanno parte di un nuovo piano regionale per le infrastrutture stradali. La decisione riguarda esclusivamente la gestione della rete stradale provinciale.

Le risorse consentiranno la programmazione triennale dei lavori sulle infrastrutture di Perugia e Terni e saranno ripartiti sulla base della quota chilometrica stradale Prende il via il nuovo Piano strade regionale. Con uno stanziamento di 18 milioni di euro la Regione Umbria ha deliberato l'erogazione di risorse finanziarie per il triennio 2026-2028, destinato alla gestione della rete stradale gestita dalle Province. Nel dettaglio, il piano prevede fondi da ripartire tra le due province umbre in base alla quantità chilometrica di strade, finalizzati a gestire la manutenzione ordinaria della viabilità regionale.