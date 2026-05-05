Da mercoledì 6 maggio alle 21, torna su Real Time uno dei programmi più seguiti, con nuove puntate che vedranno protagonisti Zorzi, Torre e Di Filippo tra le regioni di Puglia, Toscana e Matera. Il format, che ha riscosso successo nelle passate stagioni, permette di seguire i protagonisti nel loro tentativo di trovare case adatte alle loro esigenze. La prima puntata sarà trasmessa questa sera, segnando il ritorno della serie televisiva.

Mancano poche ore al ritorno di uno dei programmi più amati di Real Time: da mercoledì 6 maggio alle 21.30 torna “Turisti per case”, con la sua seconda stagione pronta a portarci alla scoperta delle case vacanza più belle e originali d’Italia. Appena sei mesi dopo la fine della prima edizione, il trio formato da Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi si rimette in viaggio, questa volta spostandosi soprattutto verso il Centro e il Sud della penisola. Il format, prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, aveva convinto sin dal debutto, il 21 ottobre 2025, raccogliendo nella prima puntata 569.000 spettatori con uno share del 2,9% e un picco di 643.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Turisti per case 2: dal 6 maggio su Real Time con Zorzi, Torre e Di Filippo tra Puglia, Toscana e Matera

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