Da Papa Francesco a Lorenzo Panepinto | fede e impegno sociale nel libro di Francesco Rizzo

Il 16 maggio a Santo Stefano Quisquina si terrà la presentazione del nuovo libro di Francesco Rizzo, intitolato “Francesco Magno - Un pontificato sine glossa”. L’evento vedrà un confronto tra temi legati alla spiritualità, alla giustizia sociale, alla cultura e alla memoria storica, coinvolgendo rappresentanti di rilievo e personalità che si sono distinte per il loro impegno nel campo sociale e religioso. La discussione si focalizzerà sui valori e sulle azioni di figure come Papa Francesco e Lorenzo Panepinto.

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Confronto tra spiritualità, giustizia sociale, cultura e memoria storica nel segno di Papa Francesco e di Lorenzo Panepinto il 16 maggio a Santo Stefano Quisquina, in occasione della presentazione del nuovo libro di Francesco Rizzo intitolato “Francesco Magno - Un pontificato sine glossa”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Portacomaro ricorda Papa Francesco: fede, potere e un dono preziosoLunedì 20 aprile alle ore 21, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Portacomaro ospiterà un momento di riflessione dedicato alla memoria di Papa... Buenos Aires: 150mila persone ballano per Papa Francesco tra fede e beatOltre 150mila persone si sono radunate nella Plaza de Mayo di Buenos Aires per un evento che ha fuso devozione e musica elettronica in memoria di... Argomenti più discussi: Leone e Francesco un anno dopo di Ignazio Ingrao; Noi siamo i tempi di Marco Damilano: Papa Francesco, Leone XIV e la Chiesa di oggi; Confini, ponti e senso di appartenenza: una fede plasmata da Papa Francesco; Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo. È passato un anno dall’elezione di Papa Leone XIV, un anno in cui parole come pace, disarmati, disarmiamo, disarmare con la bontà - già anticipate da papa Francesco - ci sono diventate ancora più familiari e stanno entrando nel bagaglio della vita della x.com Papa Leone ricorda il grande dono di Papa Francesco nel primo anniversario della sua morte reddit