Portacomaro ricorda Papa Francesco | fede potere e un dono prezioso

Lunedì 20 aprile alle 21, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Portacomaro ospiterà un momento di riflessione dedicato alla memoria di Papa Francesco, a distanza di un anno dalla sua scomparsa. L’evento sarà un’occasione per ricordare il pontificato e il suo esempio di fede, con interventi e testimonianze raccolti in un appuntamento pubblico. La serata è rivolta alla comunità locale e alle persone interessate a condividere il ricordo del Papa.

Lunedì 20 aprile alle ore 21, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Portacomaro ospiterà un momento di riflessione dedicato alla memoria di Papa Francesco, a distanza di un anno dalla sua scomparsa. L’evento vedrà la partecipazione del vescovo di Asti, Monsignor Marco Prastaro, in una serata che intreccia spiritualità, letteratura e il valore simbolico di un dono artistico legato al Pontefice. Il dialogo tra fede e potere attraverso l’opera del vescovo di Asti. L’incontro, promosso dalla parrocchia locale insieme alla Fondazione Gente&Paesi e alla Comunità Laudato Si’ – Vigna del Papa, non si limiterà alla commemorazione religiosa, ma offrirà uno spunto di approfondimento dottrinale e civile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Portacomaro ricorda Papa Francesco: fede, potere e un dono prezioso Notizie correlate Papa Leone XIV ricorda Francesco al Regina Caeli, applausi in Piazza San Pietro(LaPresse) Durante il Regina Caeli, Papa Leone XIV ha ricordato “con particolare affetto” Papa Francesco, che “proprio il Lunedì dell’Angelo dello... Lampedusa rivive il legame con Francesco: cinema e fede per il PapaLa comunità di Lampedusa si appresta a vivere un momento di profonda riflessione spirituale e sociale venerdì 10 aprile, in occasione di un evento... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: L’Argentina di Francesco, documentario sulle orme di Bergoglio. Papa Francesco un anno dopo: a Portacomaro il ricordo del vescovoA un anno dalla scomparsa, Papa Francesco sarà ricordato lunedì 20 aprile alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Portacomaro, dal vescovo ... atnews.it Un anno fa moriva Francesco, il Papa degli ultimi e della paceEra il 21 aprile, un lunedì mattina e precisamente il Lunedì di Pasqua. Il Vaticano annunciava al mondo, con un messaggio via telegram, che Papa Francesco era morto alle 7.35. (ANSA) ... ansa.it