Buenos Aires | 150mila persone ballano per Papa Francesco tra fede e beat

A Buenos Aires, più di 150.000 persone si sono riunite nella Plaza de Mayo per un evento dedicato a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025. L’evento ha combinato musica elettronica e momenti di devozione, attirando un grande pubblico. La manifestazione ha avuto luogo nel centro della città, coinvolgendo numerosi partecipanti che hanno condiviso questa celebrazione.

Oltre 150mila persone si sono radunate nella Plaza de Mayo di Buenos Aires per un evento che ha fuso devozione e musica elettronica in memoria di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025. La manifestazione, denominata Francisco vive en el Encuentro, è stata guidata dal sacerdote portoghese Guilherme, noto anche come Guilherme Peixoto, capace di trasformare un tributo religioso in una grande esperienza collettiva attraverso l’uso della consolle al posto dell’altare. La piazza che vibra tra fede e beat elettronici. L’atmosfera a Buenos Aires è cambiata radicalmente quando, intorno alle ore 20, la storica piazza simbolo della città si è riempita di bandiere e luci provenienti dai cellulari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buenos Aires: 150mila persone ballano per Papa Francesco tra fede e beat Notizie correlate Un rave per Papa Francesco: il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos AiresA Buenos Aires la memoria di Papa Francesco non è stata celebrata con il linguaggio tradizionale delle ricorrenze solenni, ma attraverso un evento... Un prete deejay fa ballare Buenos Aires in ricordo di papa Francesco: 120mila Plaza de Mayo con la musica techno di padre Guilherme PeixotoIl popolo di Buenos Aires ha ricordato Papa Francesco, a circa un anno dalla sua scomparsa, ballando sulle note di un Dj d’eccezione, padre Guilherme...