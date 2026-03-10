Bad Bunny festeggia i suoi 32 anni: dieci anni fa lavorava in un supermercato di Porto Rico, oggi è una delle star più ascoltate al mondo, con milioni di fan e oltre un miliardo di stream. La sua carriera è passata dal lavoro quotidiano alla ribalta internazionale, portandolo a riempire stadi e conquistare il pubblico globale.

Il 7 marzo Spotify ha ospitato a Tokyo il Billions Club Live con Bad Bunny, un concerto one-night-only che ha celebrato i suoi brani entrati nel Billions Club della piattaforma. L’evento si è tenuto al Tipstar Dome Chiba e ha riunito oltre 2.300 tra i suoi fan più appassionati in Giappone per un’esperienza dal vivo esclusiva. Per l’occasione, il velodromo indoor è stato trasformato con una scenografia ispirata ai sakura giapponesi: alberi di ciliegio, pannelli in legno yakisugi e un sole luminoso sospeso sopra il palco. Durante la serata l’artista ha eseguito 17 delle sue canzoni più celebri, da Tití Me Preguntó a DÁKITI, fino a Callaita. Tra i momenti più memorabili, una versione salsa di MIA eseguita insieme ai gruppi portoricani Los Pleneros de la Cresta e Los Sobrinos, che hanno portato a Tokyo i suoni autentici dell’isola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bad Bunny compie 32 anni: da commesso in un supermercato di Porto Rico a superstar globale da miliardi di stream

Articoli correlati

Bad Bunny sta per girare il suo primo film da protagonista, intitolato Porto RicoDopo il doppio Grammy e l'halftime show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ritorna al cinema, dove ha già recitato in piccoli ruoli tra Bullet train,...

Bad Bunny ottiene il suo primo ruolo da protagonista in ‘Porto Rico’ con Edward Norton e Javier BardemBad Bunny sarà protagonista del dramma storico Porto Rico, che segna il suo primo ruolo da protagonista in un film dopo le memorabili apparizioni in...