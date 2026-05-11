Da Monaco di Baviera a Ferrara attraversando 4 nazioni | torna la ' Rando Imperator'
Da Monaco di Baviera a Ferrara, passando per quattro nazioni, torna la Rando Imperator, la randonnée che quest’anno compie l’undicesima edizione. I partecipanti, provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei, si preparano a percorrere il tragitto in due giorni, attraversando città come Bolzano e vari territori lungo il percorso. La manifestazione richiama appassionati di ciclismo da diverse parti d’Europa, pronti a completare la lunga avventura.
Arrivano da tutta Italia e dal resto d’Europa: sono i ciclisti carichi di passione della Rando Imperator, la randonnée che per l’undicesima volta unirà Monaco a Ferrara, passando per Bolzano, in un viaggio di due giorni dalla Germania all’Italia.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySabato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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