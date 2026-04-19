Cobolli-Shelton oggi la finale all’Atp Monaco di Baviera 2026 | orario e dove vederla

Oggi si gioca la finale dell’ATP Monaco di Baviera 2026, un torneo del circuito ATP 500 che si svolge sulla terra rossa in Germania. I protagonisti sono Flavio Cobolli e Ben Shelton, pronti a sfidarsi per conquistare il titolo. L’incontro si terrà in un orario stabilito e sarà possibile seguirlo attraverso i canali di trasmissione dedicati.

Flavio Cobolli e Ben Shelton si contendono il titolo dell’ Atp Monaco di Baviera 2026, torneo 500 che si disputa sulla terra rossa della Germania. L’azzurro, n°16 del mondo, ieri ha sconfitto il padrone di casa Alexander Zverev, n°3 del ranking e testa di serie n°1 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-3. Il 23enne romano, alla sua seconda finale del 2026 dopo quella vinta ad Acapulco (500), sfida lo statunitense, classe 2002 e n°6 Atp. Anche per il 23enne di Atlanta si tratta della seconda finale del 2026, successiva a quella vinta a febbraio a Dallas (500). Two TRUE entertainers? @cobollifla and @BenShelton will vie for the Munich title! @BMWOpen500 #BMWOpenbyBitpanda pic.🔗 Leggi su Lapresse.it

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