Da Almenno San Salvatore a Monaco di Baviera | Mario Gamba chef a tre stelle dal sangue nerazzurro

Un giovane chef originario di Almenno San Salvatore ha lasciato la sua città natale e l’attività di architetto a 20 anni per trasferirsi a Monaco di Baviera, dove oggi lavora come chef a tre stelle. La sua scelta ha segnato un cambiamento radicale nel suo percorso professionale, portandolo a sviluppare una carriera nel settore culinario in Germania.

Monaco di Baviera (Germania). A vent’anni lasciato la sua Almenno San Salvatore e l’ufficio di architetti in via Broseta in cui lavorava per inseguire il suo sogno. Oggi Mario Gamba è uno chef riconosciuto in tutto il mondo. Si definisce uno “ zingaro felice”, ha vissuto in Giappone, Spagna, Francia, Svizzera, Francia, a New York. Parla sei lingue (e mezzo): italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese “e un po’ di giapponese”. Diplomato in lingue non per caso. Il suo ristorante Acquarello si trova in un quartiere residenziale della zona est all’interno del ring che chiude a cerchio il centro di Monaco. Quando lo ha aperto, nel maggio del 1994, non ha scelto una location cool nel centro città, perché “non è la posizione che fa la clientela”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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