A Roma si è conclusa la prima edizione di Fuori Campo, un programma di incubazione dedicato a progetti cinematografici. L'iniziativa è stata promossa dalla CNA di Roma – Cinema e... Sono stati selezionati diversi progetti che hanno partecipato alle attività di formazione e sviluppo. La manifestazione ha visto la presentazione finale dei lavori davanti a un pubblico e a professionisti del settore.

Un programma di incubazione di progetti cinematografici, promosso da CNA di Roma – Cinema e Audiovisivo in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il supporto tecnico di Cuntura Si è conclusa con successo e grande partecipazione la prima edizione del progetto Fuori Campo, un programma di incubazione di progetti cinematografici, promosso da CNA di Roma – Cinema e Audiovisivo in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il supporto tecnico di Cuntura. Non un semplice percorso formativo, ma un laboratorio intensivo, un matching mirato, un percorso di mentoring e tutoraggio che favorisce la nascita di nuove alleanze professionali tra chi scrive e chi produce, due mondi che raramente trovano spazi strutturati di dialogo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Si è conclusa a Roma la prima edizione di Fuori Campo

Notizie correlate

Cinema a Roma: successo per la prima edizione di Fuori CampoCosa: Conclusione della prima edizione di Fuori Campo, un innovativo programma di incubazione per progetti cinematografici.

Torneo di padel degli architetti, conclusa la prima edizioneSi è conclusa la prima edizione dell’ArchiAG Padel Cup, il torneo di padel organizzato dall’Ordine degli architetti e riservato agli iscritti.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Incubo Leicester City: dallo storico successo in Premier League alla retrocessione in terza serie; Inter-Como, ultimi biglietti e info per i tifosi; Al Parma Clima anche il secondo derby con la FarmaCrocetta; Milik, dentro un calvario lungo quasi due anni.

Algeria-Uruguay nello stadio della Juventus si è conclusa con una vistosa invasione di campoSi è conclusa con un'invasione di campo l'amichevole disputata a Torino tra Algeria e Uruguay. Al fischio finale dell'arbitro italiano Luca Pairetto i tifosi algerini si sono riversati sul prato ... fanpage.it

Wimax Fuori campo?Il Wimax è destinato a fare la fine del Betamax, l'alternativa al Vhs che ha perso il confronto sul mercato, come afferma Nokia? Non è detto, e sono in molti a credere ancora in questa tecnologia per ... milanofinanza.it

Noi Terconauti abbiamo preso parte alla serata conclusiva della XIV edizione della Giornata della Diversabilità, promossa da Rimbalzi Fuori Campo. In questa occasione abbiamo condiviso la nostra storia ed esperienza, affrontando le difficoltà vissute ma anc - facebook.com facebook