Si è conclusa a Roma la prima edizione di Fuori Campo

Da romadailynews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è conclusa la prima edizione di Fuori Campo, un programma di incubazione dedicato a progetti cinematografici. L'iniziativa è stata promossa dalla CNA di Roma – Cinema e... Sono stati selezionati diversi progetti che hanno partecipato alle attività di formazione e sviluppo. La manifestazione ha visto la presentazione finale dei lavori davanti a un pubblico e a professionisti del settore.

Un programma di incubazione di progetti cinematografici, promosso da  CNA di Roma  –  Cinema e Audiovisivo  in collaborazione con  SIAE  – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il supporto tecnico di  Cuntura Si è conclusa con successo e grande partecipazione la prima edizione del progetto  Fuori Campo, un programma di incubazione di progetti cinematografici, promosso da  CNA di Roma  –  Cinema e Audiovisivo  in collaborazione con  SIAE  – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il supporto tecnico di  Cuntura. Non un semplice percorso formativo, ma un laboratorio intensivo, un matching mirato, un percorso di mentoring e tutoraggio che favorisce la nascita di nuove alleanze professionali tra chi scrive e chi produce, due mondi che raramente trovano spazi strutturati di dialogo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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