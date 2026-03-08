Torneo di padel degli architetti conclusa la prima edizione

Si è conclusa la prima edizione dell’ArchiAG Padel Cup, il torneo di padel promosso dall’Ordine degli architetti e dedicato esclusivamente agli iscritti. La competizione si è svolta negli ultimi giorni e ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, che si sono sfidati in match di singolare e doppio. La manifestazione ha coinvolto diversi club sportivi della zona.

Si è conclusa la prima edizione dell’ArchiAG Padel Cup, il torneo di padel organizzato dall’Ordine degli architetti e riservato agli iscritti. L’iniziativa, pensata per promuovere socialità e spirito di squadra tra i professionisti, ha registrato un’ampia partecipazione, confermando il valore dello sport come occasione di incontro e coesione. Durante la cerimonia finale sono stati premiati Sergio Miccichè e Riccardo Messina per la categoria Silver, Gabriele Giunta e Salvatore Giudice per la Gold, Antonino Bilello e Steve Galvano per la Platinum. “L’ArchiAG Padel Cup è stato molto più di un torneo sportivo – ha dichiarato Rino La Mendola, presidente dell’Ordine – è stata un’occasione per ritrovarci, conoscerci meglio e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

