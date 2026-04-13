La rassegna Spring Up Close da Cinematocasa | in concerto Alessandro Presti e Marco Grillo e il Marcello Arrabito Trio

La rassegna musicale Spring Up Close continua nel secondo weekend con due nuovi eventi programmati per venerdì 17 e sabato 18 aprile. Tra gli spettacoli previsti, ci sono un concerto di Alessandro Presti e Marco Grillo e un'esibizione del Marcello Arrabito Trio. La serie di concerti si svolge presso la sede di Cinematocasa, offrendo agli appassionati un’opportunità di ascolto nei giorni successivi.

Secondo weekend della rassegna musicale Spring Up Close con due nuovi appuntamenti in programma venerdì 17 e sabato 18 aprile. Due serate che, pur muovendosi in direzioni diverse, condividono una forte tensione alla ricerca: da un lato il recupero e la rielaborazione della tradizione siciliana.🔗 Leggi su Palermotoday.it Spring Up Close al Cinematocasa: inaugurano la rassegna i concerti del Mike Mazzari Trio e del BIC TrioDopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Palermo l’atmosfera raccolta e immersiva di Up Close con un nuovo ciclo primaverile: Alessandro... Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in...