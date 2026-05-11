Da Casteltermini un messaggio contro la mafia | studenti e istituzioni insieme per ricordare Falcone
Da Casteltermini è partito un messaggio contro la mafia, con studenti e rappresentanti delle istituzioni che si sono riuniti per ricordare le vittime e promuovere la legalità. La giornata ha coinvolto diverse iniziative, puntando a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della lotta alla criminalità organizzata. Sono stati organizzati momenti di commemorazione e incontri pubblici, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e rafforzare la consapevolezza civica.
Una giornata dedicata alla memoria delle vittime della mafia e alla costruzione di una cultura della legalità partendo soprattutto dalle nuove generazioni. Si svolgerà il 15 maggio all’Ipsia di Casteltermini dell’istituto Archimede dove si terrà l’iniziativa “Capaci. di ricordare – La legalità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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