Da Casteltermini un messaggio contro la mafia | studenti e istituzioni insieme per ricordare Falcone

Da Casteltermini è partito un messaggio contro la mafia, con studenti e rappresentanti delle istituzioni che si sono riuniti per ricordare le vittime e promuovere la legalità. La giornata ha coinvolto diverse iniziative, puntando a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della lotta alla criminalità organizzata. Sono stati organizzati momenti di commemorazione e incontri pubblici, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e rafforzare la consapevolezza civica.

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