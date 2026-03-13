Don Diana 32 anni dopo | istituzioni studenti e associazioni insieme a Casal di Principe

Il 19 marzo Casal di Principe celebra la memoria di don Giuseppe Diana, assassinato trentadue anni fa dalla criminalità organizzata. In questa giornata, istituzioni, studenti e associazioni partecipano a diverse iniziative per ricordare la figura del sacerdote e il suo impegno. La commemorazione si svolge nel rispetto della sua memoria e della sua lotta contro le attività criminali.

Casal di Principe ricorda don Giuseppe Diana: il 19 marzo una giornata di Il 19 marzo Casal di Principe ricorderà don Giuseppe Diana, a trentadue anni dal suo assassinio per mano della criminalità organizzata. La giornata di commemorazione, promossa dal Comitato don Peppe Diana, riunirà istituzioni, associazioni, studenti e cittadini nel segno della memoria e dell’impegno civile contro le mafie. La messa del mattino e l’omaggio al cimitero. Le celebrazioni inizieranno alle 7.30 nella Chiesa San Nicola di Bari, con la tradizionale messa che il sacerdote non riuscì a celebrare il 19 marzo 1994, giorno del suo omicidio. Ogni anno la funzione religiosa richiama numerosi fedeli, laici e religiosi, a testimonianza di una memoria che continua a mobilitare la comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Casal di Principe si ferma nel segno di don Peppe Diana: il ricordo a 32 anni dall'omicidio del sacerdoteIl 19 marzo si avvicina e come ogni anno Casal di Principe ricorderà don Giuseppe Diana e nel suo nome tutte le vittime innocenti della criminalità... Don Diana: dalla messa mai celebrata ai ricordi di scout e associazioniTempo di lettura: 3 minutiUna giornata ricca di iniziative il 19 marzo, giorno in cui si ricorda l’omicidio da parte del clan dei Casalesi di don...