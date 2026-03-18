Olocausto | 132 studenti romani in visita nei luoghi della deportazione

Sei studenti romani stanno visitando i luoghi della deportazione legati all’Olocausto. Durante l’escursione, attraversano un corridoio di marmo bianco dove vengono pronunciati i nomi delle vittime uno alla volta. La visita è finalizzata a ricordare le persone che furono deportate e uccise durante quel periodo storico. La scena si svolge in un ambiente che richiama il rispetto e la memoria collettiva.

Lungo il corridoio di marmo bianco risuonano i nomi delle vittime, uno alla volta, come in una preghiera. Il freddo sferza i volti e sale dalle scarpe, il passo si fa pesante e il tempo sembra tornare indietro. Il pensiero va alle immagini simboliche, reali o filmiche, che hanno raccontato l’orrore della deportazione nazifascista. Il percorso di accesso al campo di concentramento di Auschwitz, così come è stato riprogettato nel 2023, rappresenta un’esperienza immersiva, che impone il silenzio anche a una brigata allegra e curiosa come quella arrivata ieri a Cracovia da Roma, composta da 132 studenti delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale della Capitale e della sua provincia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Olocausto: 132 studenti romani in visita nei luoghi della deportazione Articoli correlati Conclusa visita pm e consulenti nei luoghi della frana a NiscemiNiscemi sotto inchiesta: sopralluoghi conclusi, esperti al lavoro sulla frana che preoccupa il Nisseno Si è conclusa, nel pomeriggio di oggi, 13... Giornata della Memoria: gli studenti di Bucine in visita ai luoghi dell’eccidio di San PancrazioArezzo, 28 gennaio 2026 – Giornata della Memoria: gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Bucine in visita ai luoghi... Una raccolta di contenuti su Olocausto 132 studenti romani in visita... Temi più discussi: Olocausto: al via il viaggio della Memoria ad Auschwitz e Birkenau per 132 studenti romani; Primo viaggio della memoria senza sopravvissuti all’Olocausto per 132 studenti romani; Da Roma ad Auschwitz: 132 studenti in viaggio nei luoghi della Shoah con il sindaco Gualtieri; Olocausto, 132 studenti romani in viaggio della memoria ad Auschwitz-Birkenau. Olocausto: 132 studenti romani in visita nei luoghi della deportazioneUn gruppo di studenti romani visita Auschwitz, riflettendo sull'orrore della Shoah e sulla memoria collettiva. romadailynews.it Gli studenti romani nell’orrore di Auschwitz e Birkenau. Una corona di fiori per la memoriaIl sindaco Gualtieri: «Solo qui si ha la piena percezione dell’abisso di disumanità del nazismo: E il fascismo fu complice» ... roma.corriere.it Il ricordo delle due superstiti dell'Olocausto, testimoni attive della Shoah italiana x.com Il ricordo delle due superstiti dell'Olocausto, testimoni attive della Shoah italiana - facebook.com facebook