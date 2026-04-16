Studenti da Varese in visita in città tappa al Palazzo della Provincia
Si è svolta questa mattina al Libero Consorzio Comunale la visita degli studenti dell'istituto comprensivo "Giuseppe Leva" di Travedona Monate (Varese), accompagnati dai docenti, alla scoperta del patrimonio culturale di Agrigento.La loro presenza è legata alla partecipazione al concorso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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