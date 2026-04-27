humanstech inaugura il nuovo hub innovativo a frosinone

Humans.tech ha aperto un nuovo centro a Frosinone, consolidando la propria presenza sul mercato. La società, specializzata in tecnologia, ha scelto questa città per ospitare la sua sede principale. L’inaugurazione del nuovo hub rappresenta un passo importante per l’azienda, che intende rafforzare la sua rete e sviluppare nuovi progetti nel settore. La struttura si trova in una zona strategica della città, facilmente accessibile.

L’ECOSISTEMA globale e il consolidamento sul mercato sono gli obiettivi di Humans.tech, tech company che ha recentemente inaugurato un hub tecnologico a Frosinone che ospita la nuova sede dell’azienda. La struttura è pensata come una casa moderna e innovativa dove far convivere elevati standard di eccellenza produttiva e benessere personale di chi abita lo spazio, ed è testimonianza concreta della volontà di evolversi di una realtà che, pur operando in provincia di Frosinone, ha un respiro molto internazionale. L’azienda guidata dal ceo Mario De Santis si occupa di sviluppare architetture software e soluzioni con l’AI, partendo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Humans.tech inaugura il nuovo hub innovativo a Frosinone

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