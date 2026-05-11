Hakan Calhanoglu non sarà disponibile per la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, poiché non si è ripreso in tempo ed è escluso dalla rosa. Il suo recupero non si è concluso favorevolmente e quindi non potrà essere impiegato. Pio, invece, anche se ancora in difficoltà, ha deciso di stringere i denti e di rimanere in panchina. La squadra si prepara alla partita senza due pedine importanti.

Hakan Calhanoglu non farà parte del gruppo di giocatori che proveranno a vincere la Coppa Italia nella finale di mercoledì sera contro la Lazio all’Olimpico. Il centrocampista turco si è allenato a parte anche nella giornata di ieri, potrebbe seguire la comitiva nella capitale ma con le stesse vesti di Lautaro durante il periodo da infortunato: un supporto psicologico per i compagni. Eventualmente, per il turco, sarà anche un modo per non perdersi i festeggiamenti in caso di trionfo, avendo anche contribuito in maniera fondamentale nella semifinale di ritorno (due gol e un assist al Como). Parzialmente con il gruppo Pio Esposito, assente...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Da appiano. Calhanoglu è fuori: niente recupero. Pio stringe i denti per la panchina

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