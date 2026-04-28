Chevalier crollo senza fine | in panchina al Psg niente Mondiale e Il nuovo Gigio fuori da tutto

Il portiere inserito dalla squadra tecnica per sostituire il titolare in uscita non disputa partite ufficiali da circa tre mesi. Anche durante i cambi di formazione non è stato schierato in campo, lasciando il ruolo senza presenze recenti. La sua assenza prolungata coincide con la fase finale della stagione e con la mancata convocazione per il prossimo torneo internazionale. La situazione solleva domande sulla sua posizione all’interno della rosa e sul futuro in squadra.

E dire che aveva cominciato alla grande, con un trofeo fin dall'esordio, prendendosi subito la scena, parando pure un rigore in finale di supercoppa europea con il Tottenham, a metà agosto. Dando subito l'impressione di poter far altrettanto bene, se non meglio, di Gianluigi Donnarumma, almeno secondo la spinta mediatica che aveva preceduto il suo arrivo al Psg, da predestinato anche in chiave nazionale, da erede di Mike Maignan. E invece, in poco più di otto mesi è cambiato tutto per Lucas Chevalier, scavalcato dal russo Matvei Safonov tra i pali parigini, scalato a numero tre con i Bleus, dove rischia pure il posto in vista del Mondiale, a beneficio persino dell'ex titolare Hugo Lloris.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chevalier, crollo senza fine: in panchina al Psg, niente Mondiale e... Il nuovo Gigio fuori da tutto Notizie correlate Leggi anche: Doveva essere l'erede di Gigio, ora non gioca e rischia il Mondiale: Chevalier, sei mesi da incubo al Psg Leggi anche: Italia, notte senza fine: fuori dal Mondiale ai rigori