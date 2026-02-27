Federica Brignone parteciperà al superG di Soldeu in programma sabato 28 febbraio alle ore 10. La campionessa olimpica, che aveva saltato le prove cronometrate e la discesa libera di oggi, è comunque iscritta alla gara. La sciatrice ha deciso di prendere parte all’evento nonostante le difficoltà recenti, confermando la sua presenza sulla pista.

Dopo aver saltato le due prove cronometrate e la gara odierna di discesa libera, Federica Brignone risulta regolarmente iscritta al superG di Soldeu in programma sabato 28 febbraio (dalle ore 10.15). La fuoriclasse valdostana, che ha pescato il pettorale numero 10, proverà quindi a stringere i denti e nel caso in cui le sue condizioni non dovessero peggiorare domattina allora si presenterà effettivamente al cancelletto di partenza. Nei giorni scorsi, in conferenza stampa, la grande protagonista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 aveva ammesso di provare ancora tanto dolore alla gamba sinistra infortunata ormai quasi un anno fa durante i Campionati Italiani in Val di Fassa, prima di rinunciare anche per questo motivo alla discesa di oggi sulla pista andorrana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone ci sarà in superG a Soldeu! Stringe i denti da campionessa olimpica

LA PERLA DELLE DOLOMITI! Federica Brignone, è un miracolo! Oro nel superG, campionessa olimpica dopo il calvario!Sembrava tutto finito quel 3 Aprile 2025, ma proprio da quel giorno è cominciata una storia che ha del miracoloso e che in questo 12 Febbraio scrive...

