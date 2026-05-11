Da 100 anni di radio al teatro contemporaneo | gli appuntamenti di maggio tra città e provincia

A maggio, tra città e provincia, si svolgono diversi eventi culturali. La Biblioteca Passerini Landi ospita giovedì 14 alle 18 una iniziativa dedicata ai “100 anni di radio”, ricostruendo la storia di una voce che, un secolo fa, rivoluzionò il modo di comunicare in Italia. Tra incontri e spettacoli, il mese propone un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo alla memoria delle trasmissioni radiofoniche.

Biblioteca Passerini Landi - Giovedì 14 maggio ore 18 - 100 anni di radioEsattamente un secolo fa, una voce rompeva il silenzio dell’etere italiano, cambiando per sempre il volto della comunicazione e della società. L’evento, curato da Filippo Arcelloni e Roberto Forti, non è solo una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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