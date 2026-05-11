Cybersicurezza Petricca su direttiva NIS2 | Per ad responsabili di incidenti obbligo di formazione

Le aziende italiane si trovano ad affrontare un cambiamento normativo che modifica le regole sulla responsabilità in ambito di cybersecurity. La nuova direttiva NIS2 impone agli organismi coinvolti nella gestione degli incidenti di ricevere una formazione specifica. Questa misura mira a rafforzare la capacità di risposta e di prevenzione contro i rischi informatici, coinvolgendo direttamente i responsabili delle operazioni di sicurezza.

(Adnkronos) – Le aziende italiane si trovano di fronte a una rivoluzione normativa che sta ridefinendo completamente il concetto di responsabilità in materia di cybersecurity. Con l'entrata in vigore della direttiva NIS2, migliaia di imprese scoprono che i loro amministratori delegati, sindaci e vertici aziendali sono ora personalmente e direttamente responsabili degli incidenti informatici, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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