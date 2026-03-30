Formazione nella PA al via l’indagine sull’attuazione della direttiva | dati entro il 30 aprile

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato un’indagine che riguarda l’attuazione delle politiche di formazione nelle amministrazioni pubbliche, sia a livello centrale sia locale. La rilevazione mira a raccogliere dati sull’attuale stato di implementazione delle iniziative di formazione, con la scadenza prevista per il 30 aprile. L’indagine coinvolge diverse strutture e ha come obiettivo la raccolta di informazioni aggiornate sulla situazione.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato una nuova indagine sullo stato di attuazione delle politiche formative nelle amministrazioni pubbliche, sia centrali sia locali. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli indirizzi definiti dal Ministro per la Pubblica amministrazione e riguarda in particolare le attività realizzate nel corso del 2025 e quelle programmate per il 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Linee guida sull’IA nella PA: consultazione pubblica AgID aperta fino all’11 aprileL’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino all’11 aprile, sulle “Linee guida per lo sviluppo di... Rottamazione-quinquies al via, domande entro il 30 aprile: ecco come funzionaEntra nel vivo la quinta edizione della rottamazione delle cartelle, che permetterà ai contribuenti di sanare il proprio debito con il Fisco in...