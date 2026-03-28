In Italia, la legge 1322025 stabilisce che i professionisti che impiegano strumenti di intelligenza artificiale devono informare i clienti sull’uso di tali tecnologie. Inoltre, sono responsabili degli eventuali errori causati dall’algoritmo. La normativa definisce inoltre limiti e obblighi per l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito professionale, creando un quadro regolamentare più chiaro rispetto al passato.

L’ algoritmo entra ufficialmente in studio, ma con il guinzaglio corto. Con la legge 1322025, l’Italia ha messo ordine nel caos digitale, introducendo una disciplina organica sull’Intelligenza Artificiale. Il cuore della riforma batte sull’articolo 13, che blinda le professioni intellettuali: avvocati, medici e ingegneri possono usare l’AI, ma non possono farsi sostituire. L’obiettivo è chiaro: garantire che la tecnologia resti un semplice strumento al servizio dell’uomo, difendendo quel rapporto fiduciario tra professionista e cliente che nessun codice binario potrà mai replicare. Scatta l’obbligo di confessare l’uso dell’IA. Il cuore della nuova norma batte sulla trasparenza, trasformando l’uso dell’algoritmo da “segreto dello studio” a elemento contrattuale imprescindibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I professionisti che usano l’Intelligenza artificiale hanno l’obbligo di informare i clienti. E sono responsabili di eventuali errori

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