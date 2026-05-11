Cutro blitz interforze | 450 quintali di grano e mangimi sequestrati

Nella giornata di oggi le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione a Cutro, sequestrando circa 450 quintali di grano e mangimi. L'intervento è avvenuto in seguito a controlli su un’azienda legata alla produzione e distribuzione di alimenti per animali. Dopo il sequestro, l’attività è stata immediatamente chiusa, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali irregolarità riscontrate.

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? Domande chiave Cosa si nascondeva dietro i 450 quintali di grano sequestrati?. Perché l'azienda è stata chiusa immediatamente dopo il blitz?. Chi sono i soggetti identificati durante i 28 posti di blocco?. Come influirà questo sequestro sulla filiera zootecnica del territorio?.? In Breve Sanzione di 12.000 euro per tre dipendenti senza formazione o visite mediche obbligatorie.. Controllo su 246 veicoli e identificazione di 350 persone nel comprensorio di Cutro.. 92 soggetti con precedenti penali individuati tra le 350 persone controllate.. Sanzioni amministrative totali di circa 27.000 euro per le varie irregolarità riscontrate.. A Cutro, un’operazione interforze coordinata dalla Questura ha portato al sequestro di 450 quintali di grano e 556 sacchi di mangime presso un’azienda specializzata in prodotti zootecnici e fitosanitari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cutro, blitz interforze: 450 quintali di grano e mangimi sequestrati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blitz in zona "mercato": sequestrati 20 quintali di merceIeri mattina la polizia, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e al personale dell’ASIA, hanno controllato le zone... Palermo, blitz del Nas: sequestrati 450 kg di pesce avariatoI Carabinieri del Nas di Palermo hanno messo in sicurezza 4,5 quintali di pesce deteriorato, decidendo il sequestro immediato della merce per...