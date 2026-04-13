Blitz in zona mercato | sequestrati 20 quintali di merce

Ieri mattina, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento nelle zone intorno a Porta Nolana, controllando i mercati e le strade di corso Garibaldi, Diomede Marvasi, Nolana, Caracciolo di Bella e piazza Garibaldi. Durante l'operazione, sono stati sequestrati circa 20 quintali di merce di provenienza sconosciuta. L'intervento è stato condotto congiuntamente da polizia, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e personale dell'azienda di gestione dei rifiuti.

Ieri mattina la polizia, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e al personale dell’ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare corso Garibaldi, le vie Diomede Marvasi, Nolana, Caracciolo di Bella e piazza Garibaldi, aree.🔗 Leggi su Napolitoday.it Mercatini illegali a Napoli, sequestrati 20 quintali di merceTempo di lettura: < 1 minuto Circa venti quintali di di merce di vario genere sono stati sequestrati e destinati allo smaltimento. Taglio abusivo in area vincolata, sequestrati 20 quintali di legnaNello specifico, l’attività capillare del controllo del territorio, permetteva ai militari, di rintracciare un uomo che caricava a bordo del suo...