A Palermo, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato circa 450 chili di pesce deteriorato durante un intervento sul territorio. La merce, risultata non idonea al consumo, è stata immediatamente messa sotto sequestro per prevenire rischi per la salute pubblica. L'operazione si è svolta in un contesto di controlli mirati sul commercio alimentare locale.

I Carabinieri del Nas di Palermo hanno messo in sicurezza 4,5 quintali di pesce deteriorato, decidendo il sequestro immediato della merce per proteggere la salute dei cittadini. L’intervento ha portato alla distruzione del pescato e all’emissione di sanzioni pecuniarie per un totale di 11.000 euro a seguito di controlli che hanno evidenziato gravi mancanze nei protocolli di vendita e conservazione. Irregolarità strutturali e rischi sanitari nel settore ittico. Le ispezioni condotte dalle forze dell’ordine hanno messo in luce una gestione delle strutture di vendita e stoccaggio decisamente inadeguata, con locali che presentano uno stato di degrado preoccupante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, blitz del Nas: sequestrati 450 kg di pesce avariato

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Blitz a Villa San Giovanni: 6 kg di pesce sequestratiUn’operazione coordinata ha colpito il tessuto commerciale di Villa San Giovanni, nel cuore della provincia di Reggio Calabria.

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Pesce avariato a Palermo, scatta il sequestro da parte dei NasPALERMO – Carabinieri del Nas Palermo hanno sequestrato 4,5 quintali di prodotti ittici immediatamente avviati alla distruzione poiché giudicati potenzialmente nocivi per la salute pubblica. livesicilia.it

Il racconto della tragedia avvenuta in via Marturano a Palermo. VIDEO - facebook.com facebook

Palermo, sequestrati oltre 4 quintali di prodotti ittici non in regola. Nei controlli dei Nas cozze, vongole e ostriche conservate nel degrado ma anche pesce "fantasma" senza etichette nei ristoranti @TgrRai x.com