La nuova Cupra Raval rappresenta il primo modello compatto totalmente elettrico del marchio spagnolo. Si distingue per un design compatto e un ingombro contenuto, pensato per facilitare la guida in città. La vettura offre un’esperienza di guida divertente grazie alle sue caratteristiche tecniche. Presentata recentemente, la Raval è stata sottoposta a test di omologazione e valutazioni di mercato, senza ancora essere disponibile alla vendita.

La nuova scommessa del brand di Martorell si chiama Cupra Raval, una hatchback a zero emissioni che rivoluziona il concetto di mobilità urbana attraverso un design ben riconoscibile e prestazioni da vera sportiva. Con una lunghezza di poco superiore i 4 metri, nuova Raval porta al debutto la nuova piattaforma Meb+ realizzata ad hoc per le compatte elettriche del gruppo Volkswagen. Ma compie, soprattutto, il piccolo miracolo industriale di riportare sulle strade di tutti i giorni una filosofia che sembrava smarrita. Quella della sportiva compatta, lontana anni luce dalle proporzioni e dalle logiche dei Suv. Il linguaggio stilistico evolve verso forme muscolose dominate, nella zona anteriore, dal cosiddetto “muso a squalo”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cupra Raval, poco ingombro e tanto divertimento

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Cupra Raval: promette divertimento al giusto prezzo! • Anteprima

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Abbiamo guidato la nuova #CupraRaval a Barcellona! 226 CV e 0-100 in 6,8 racchiusi in 4 metri di puro design rebel. La batteria da 52 kWh promette fino a 446 km di autonomia. Prezzi Italia da 29.950€. Leggi il primo contatto qui: motorionline.com/cup x.com

recensione della Cupra Raval 2026 [spagnolo] reddit